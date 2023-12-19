Годовалая девочка попала в больницу, наевшись снега во время прогулки

Global Look Press/Andrey Arkusha/Russian Look Годовалая девочка попала в больницу с отравлением в тяжелом состоянии, наевшись снега во время прогулки в Ленинградской области, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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