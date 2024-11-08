Китайский конкурент Toyota RAV4 и Honda CR-V. Представлен Hongqi HS5 2025

Hongqi (это премиум-бренд FAW) вывел на домашний рынок среднеразмерный кроссовер Hongqi HS5 2025. Новинка будет конкурировать на местном рынке с Toyota RAV4, Honda CR-V, Buick Envision и другими подобными моделями.
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