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«Света нет даже в Раде»: Киев полностью обесточен

«Света нет даже в Раде»: Киев полностью обесточен

Три дня экстренных отключений, остановленное метро, обесточенные эскалаторы. Киев погрузился во тьму — и в этой тьме оказались даже те, кто отвечает за энергетику.

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