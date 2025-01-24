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Квартира, дом, дача

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Идеальные 39 м, которые ощущаются как 60 м⁠⁠

Идеальные 39 м, которые ощущаются как 60 м⁠⁠

Квартира-студия с интересными решениями: кухня углом, прозрачные стены, двойное зеркало.Для заказчиков это первая общая квартира: они хотели, чтобы интерьер отражал их образ жизни, привычки и интересы.

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Комментарии
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Жанна Бодоненкова
Когда вижу такие решения, у меня только один вопрос - если люди находят деньги на подобный ремонт, то почему бы им не купить квартиру побольше?
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8 час.

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