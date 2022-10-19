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33 очка и 7 передач Стефена Карри помогли «Уорриорз» обыграть «Лейкерс» в матче открытия сезона

33 очка и 7 передач Стефена Карри помогли «Уорриорз» обыграть «Лейкерс» в матче открытия сезона

Во вторник, 18 октября, действующий чемпион НБА «Голден Стэйт» начал защиту титула, обыграв на своей площадке «Лейкерс» со счетом 123:109.

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