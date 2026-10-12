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Курские новости

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Политолог спрогнозировал итоги выборов 2026 в Курске и Черноземье

Политолог Владимир Слатинов рассказал о причинах будущей победы «Единой России», снижении влияния коммунистов и кризисе идентичности ЛДПР на выборах 2026 года в Курске и Черноземье.

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