Депутаты Госдумы призвали отменить мораторий на проверки клиник, делающих аборты

Члены комитета Госдумы по охране здоровья во главе с главой Сергеем Леоновым направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проведение внеплановых проверок частных клиник, делающих аборты, без согласования с прокуратурой.