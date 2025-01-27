Депутаты Госдумы призвали отменить мораторий на проверки клиник, делающих аборты

Члены комитета Госдумы по охране здоровья во главе с главой Сергеем Леоновым направили обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проведение внеплановых проверок частных клиник, делающих аборты, без согласования с прокуратурой.
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