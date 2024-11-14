🟢 Подъезды к водопаду Джур-Джур в Крыму капитально отремонтируют «Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы, определен источник финансирования.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🟢 Подъезды к водопаду Джур-Джур в Крыму капитально отремонтируют «Проектная документация разработана, получено положительное заключение экспертизы, определен источник финансирования.