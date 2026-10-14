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Машины орловцев, торговавших контрафактным табаком, отправили на СВО

Машины орловцев, торговавших контрафактным табаком, отправили на СВО

Орловские судебные приставы передали в зону специальной военной операции два автомобиля. Их владельцы осуждены за торговлю контрафактом.

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