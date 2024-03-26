Новый поворот: Обама и Сунак дали отмашку на теракт в "Крокусе". Исламисты угрожают России новыми трагедиями

"мы может понять, что неконтролируемая миграция из среднеазиатских республик в военное время формирует прямую и явную террористическую угрозу" - это же сколько народу должно погибнуть, что бы понималка начала работать?

A

Air

Да, дожили! Какие то две черножопые обезьяны угрожают России!Это еще раз доказывает азбучную истину- англожиды воюют чужими руками, неважно кем, будь то негр, или индус, либо таджик, только чтоб был продажным как дешевая шлюха! Показал ему еврей пару фальшивых зелененьких бумажек и готов туземец, бери его голыми руками, он готов мать родную продать за 30 серебрянников!