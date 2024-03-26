Фото: globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP Сегодня 3,7K прочитали Ряд СМИ распространяет баннер, якобы сделанный исламистской террористической организацией ИГИЛ* о том, что они будут продолжать совершать теракты на территории России.
Новый поворот: Обама и Сунак дали отмашку на теракт в "Крокусе". Исламисты угрожают России новыми трагедиями
Комментарии
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E
Ed
"мы может понять, что неконтролируемая миграция из среднеазиатских республик в военное время формирует прямую и явную террористическую угрозу" - это же сколько народу должно погибнуть, что бы понималка начала работать?
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17 час.
A
Air
Да, дожили! Какие то две черножопые обезьяны угрожают России!Это еще раз доказывает азбучную истину- англожиды воюют чужими руками, неважно кем, будь то негр, или индус, либо таджик, только чтоб был продажным как дешевая шлюха! Показал ему еврей пару фальшивых зелененьких бумажек и готов туземец, бери его голыми руками, он готов мать родную продать за 30 серебрянников!
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17 час.
Валерий Бирюков
Интересная вырисовывается картинка: Обама - Сунак - Моди.
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17 час.
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