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Челябинские библиотеки представят свои площадки на книжной ярмарке

Челябинские библиотеки представят свои площадки на книжной ярмарке

Южно-Уральская книжная ярмарка все ближе! В конце сентября жители и гости нашей области смогут не только познакомиться с новинками и бестселлерами от ведущих издательств России, но также принять участие в программе библиотек региона.

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