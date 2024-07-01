Stars and Stripes: Летчикам авиабазы ВВС США в ФРГ ограничили ношение формы

Командование авиабазы американский Военно-воздушных сил Шпангдалем, находящейся в западной части ФРГ, запретило летчикам базирующего там 52-го истребительного авиакрыла носить униформу за пределами объекта.
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