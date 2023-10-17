В Байкальске реконструируют инженерные сооружения на реке Большая Осиновка

В городе Байкальске Слюдянского района реконструируют защитные сооружения на реке Большая Осиновка. Как сообщили в правительстве Приангарья 16 октября, на сегодня получено положительное заключение на проект реконструкции от Главгосэкспертизы России.
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