Врач рассказал об опасности молока

Молоко — полезный напиток, содержащий витамины и минералы, которые необходимы организму. Однако в некоторых случаях этот продукт может принести вред здоровью, предупредил в разговоре с «Известиями» 16 января врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов.