Сумма штрафов за нарушения ПДД в РФ составила 176,3 млрд руб. за год

Общая сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2024 году составила 176,3 млрд рублей. Всего было вынесено 255 млн постановлений, причем 93% из них были оформлены автоматически комплексами фотовидеофиксации, сообщает «Коммерсантъ» 17 февраля со ссылкой на данные Госавтоинспекции.