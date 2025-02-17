Сумма штрафов за нарушения ПДД в РФ составила 176,3 млрд руб. за год

Общая сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2024 году составила 176,3 млрд рублей. Всего было вынесено 255 млн постановлений, причем 93% из них были оформлены автоматически комплексами фотовидеофиксации, сообщает «Коммерсантъ» 17 февраля со ссылкой на данные Госавтоинспекции.
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