В Госдуме рассказали, как учитывается в пенсии советский стаж

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Пенсионные права российских граждан, накопленные в советский и переходный периоды, учитываются при расчете пенсии в современной системе, рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии