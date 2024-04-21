В Казанском районе Тюменской области полицейские обеспечивают охрану общественного порядка в населенных пунктах в зоне паводка

Сотрудники полиции различных подразделений Казанского района и приданных сил круглосуточно патрулируют улицы, на которых расположены дома граждан, эвакуированных из зоны подтопления и находящихся в пунктах временного размещения, с целью пресечения фактов хищения имущества и других противоправных деяний.