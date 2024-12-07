Сегодня на базе гимназии проходит турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённый Дню Героев Отечества.
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Сегодня на базе гимназии проходит турнир по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённый Дню Героев Отечества.