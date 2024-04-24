Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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На Солнце заметили угрожающие магнитными бурями пятна

На Солнце заметили угрожающие магнитными бурями пятна

После тройной солнечной вспышки на звезде образовалось 15 пятен, которые могут быть предвестниками магнитных бурь.

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