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Дубль Холанда в видеообзоре матча АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 1:4

Дубль Холанда в видеообзоре матча АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 1:4

В пятницу, 28 августа, состоялся матч 2-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».В пятницу, 28 августа, состоялся матч 2-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити».

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