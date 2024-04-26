МИД Польши: Дуда не имел полномочий обсуждать размещение ядерного оружия

Анджей Дуда, президент Польши, не имел полномочий обсуждать вопрос размещения ядерного оружия на польской территории, и он знал об этом, сказал в эфире телеканала Polsat Радослав Сикорский, глава министерства иностранных дел Польши.
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