В Астраханской области к программе догазификации подключат дачные дома

В список уже вошло более семи тысяч домовладений из местных садовых некоммерческих товариществ. Астраханский филиал «Газпром газораспределение» и областное правительство сформировали план-график догазификации до 2028 года, в который вошли дома 286 СНТ.
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