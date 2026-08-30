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Сопин — о селекции «Авангарда»: «Не так часто до нас долетает, мы в более выигрышной ситуации, чем другие»

Сопин — о селекции «Авангарда»: «Не так часто до нас долетает, мы в более выигрышной ситуации, чем другие»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о специфике приглашения иностранных хоккеистов.

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