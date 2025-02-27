Максим Храмцов удивлен реакцией украинских коллег на СВО на Украине

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов в интервью рассказал о своём удивлении реакцией украинских спортсменов после начала Специальной военной операции и отметил, что его особенно волнует, как они будут объяснять свои слова после завершения конфликта.
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