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Компания «Абсолют Страхование» запустила оплату полисов цифровыми рублями

Компания «Абсолют Страхование» запустила оплату полисов цифровыми рублями

С 1 сентября 2026 года клиенты «Абсолют Страхование» могут оплачивать любые розничные страховые полисы цифровыми рублями.

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