«Король преступного мира Казахстана» умер в российской колонии

Вор в законе Леха Семипалатинский из Казахстана умер в карельской колонииarman_dikiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В карельской колонии скончался известный «вор в законе» Леха Семипалатинский.
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