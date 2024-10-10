Страна и люди
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Страна и люди

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«Король преступного мира Казахстана» умер в российской колонии

«Король преступного мира Казахстана» умер в российской колонии

Вор в законе Леха Семипалатинский из Казахстана умер в карельской колонииarman_dikiy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В карельской колонии скончался известный «вор в законе» Леха Семипалатинский.

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