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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд и 7-я в 8 последних играх

Вратарь «Флориды» вышел в старте на игру регулярного чемпионата НХЛ против «Блюз» (2:1 ОТ).  Победа стала для 36-летнего россиянина 3-й подряд и 7-й в 8 последних играх.

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