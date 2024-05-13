Что означает данная рокировка: "Белоусов -Шойгу-Патрушев"

алиса алиска и никаких интриг, это вам не украина. Просто меняются ситуации. Ситуации меняются, нужно стратегически подходить. Появилась необходимость в рокировке, появилась необходимость в дополнительных компетенциях министра обороны, а Белоусов как раз финансист. Шойгу надежен и многое смог. Всех надежных людей ценим, и делаем оптимальную по ситуации рокировку значимых фигур. И нечего выискивать тут мутные хитросплетения, это вам россия, а не мутное болотце дешевых интриганов.

аа алиса алиска а вам что же - все новизну подавай, все бы хлеба и зрелищ? не пора ли остепениться?