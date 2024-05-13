Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Что означает данная рокировка: "Белоусов -Шойгу-Патрушев"

Что означает данная рокировка: "Белоусов -Шойгу-Патрушев"

Что означает данная рокировка "Белоусов-Ш о й г у-Патрушев". То что ожидали, свершилось. Один заменит второго, а тот третьего.

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Комментарии
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алиса алиска
и никаких интриг, это вам не украина. Просто меняются ситуации. Ситуации меняются, нужно стратегически подходить. Появилась необходимость в рокировке,  появилась необходимость в дополнительных компетенциях министра обороны, а Белоусов как раз финансист.  Шойгу надежен и многое смог. Всех надежных людей ценим, и делаем оптимальную по ситуации рокировку значимых фигур. И нечего выискивать тут мутные хитросплетения, это вам россия, а не мутное болотце дешевых интриганов.
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4 час.
аа
алиса алиска
а вам что же - все новизну подавай, все бы хлеба и зрелищ? не пора ли остепениться?
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ЕА
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