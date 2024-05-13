Что означает данная рокировка "Белоусов-Ш о й г у-Патрушев". То что ожидали, свершилось. Один заменит второго, а тот третьего.
Что означает данная рокировка: "Белоусов -Шойгу-Патрушев"
Комментарии
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алиса алиска
и никаких интриг, это вам не украина. Просто меняются ситуации. Ситуации меняются, нужно стратегически подходить. Появилась необходимость в рокировке, появилась необходимость в дополнительных компетенциях министра обороны, а Белоусов как раз финансист. Шойгу надежен и многое смог. Всех надежных людей ценим, и делаем оптимальную по ситуации рокировку значимых фигур. И нечего выискивать тут мутные хитросплетения, это вам россия, а не мутное болотце дешевых интриганов.
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4 час.
аа
алиса алиска
а вам что же - все новизну подавай, все бы хлеба и зрелищ? не пора ли остепениться?
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4 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Кадровая политика на оценку НЕУД."Ау, товарищи из 87%, неужели вы ожидали чего-то другого, да?! Как минимум, наличие в составе таких эффективных менеджеров как Котяков, Кравцов, Хуснуллин, Голикова, Мантуров, отвечает на все вопросы. Так что, наивные, надейтесь дальше", - высказывает свою точку зрения Владимир Лелеков
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3 час.
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