ИИ может захватить весь интернет уже через 6-12 месяцев, предупредил глава Anthropic Дарио Амодеи. По его оценке, рой автономных ИИ-агентов в будущем сможет создать устойчивую бот-сеть и потенциально нанести ущерб на сотни миллиардов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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