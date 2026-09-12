ИИ может захватить весь интернет уже через 6-12 месяцев, предупредил глава Anthropic Дарио Амодеи. По его оценке, рой автономных ИИ-агентов в будущем сможет создать устойчивую бот-сеть и потенциально нанести ущерб на сотни миллиардов долларов.