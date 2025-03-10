Antiquty: в Дорсете обнаружили самое старое круглое сооружение во всей Британии

Британские археологи из Эксетерского университета выяснили, что памятник Флагстоунс в Дорсете, датируемый примерно 3200 годом до нашей эры, оказался самым ранним известным крупным круглым сооружением в Британии.
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