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Регионы России

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В Москве запущено серийное производство силовых модулей и блоков питания

В Москве запущено серийное производство силовых модулей и блоков питания

Компания «Элемент-Технологии», входящая в группу «Элемент», запустила в Москве серийное производство силовых модулей для зарядных станций электротранспорта и блоков питания для серверного оборудования.

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