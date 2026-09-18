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Куртуа: «Матч «Генк» — «Реал» в Лиге чемпионов стал бы идеальным завершением моей карьеры»

Куртуа: «Матч «Генк» — «Реал» в Лиге чемпионов стал бы идеальным завершением моей карьеры»

34-летний вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа признался, что хотел бы закончить игровую карьеру матчем с бельгийским «Генком».

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