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«Аталанта» впервые с сентября потеряла очки в Серии А. Прервалась 11-матчевая победная серия

«Аталанта» впервые с сентября потеряла очки в Серии А. Прервалась 11-матчевая победная серия

Команда Джан Пьеро Гасперини разделила очки с «Лацио» (1:1) в 18-м туре. В предыдущих 11 играх Серии А она одержала 11 побед.

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