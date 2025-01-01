Дрон ВСУ атаковал авто в Белгороде

БЕЛГОРОД, 1 января, ФедералПресс. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Волоконовском районе два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, нацеленного на движущийся автомобиль.
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