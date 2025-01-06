Иван Иванов Национальная забава, кто то создает в стране трудности, себе в карман, а остальные начинают выгребать потом. Не надоело? Может призвать заодно к ответу тех, кто "хотел как лучше", за осознанное создание в стране катастрофического положения?

лина любимцева Все МВД уже давно на мигрантские хлеба запало. Ага... будут они своих кормильцев депортировать... НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!! У НАС ВООБЩЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ НЕ ВИДНО В ГОРОДЕ!! Ни ГАИ, ни полиции нет на улицах, ни патрулей нет. НИ-КО-ГО!! Видать, ходят в штатском, чтобы у людей не возникало к ним никаких вопросов, и чтобы никто их не беспокоил. Хотят - работают. А по больше части НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ!! Кто приказ?