Сотрудники МВД России будут самостоятельно принимать решения о выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений с 5 февраля.
Началось?
Комментарии
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Иван Иванов
Национальная забава, кто то создает в стране трудности, себе в карман, а остальные начинают выгребать потом. Не надоело? Может призвать заодно к ответу тех, кто "хотел как лучше", за осознанное создание в стране катастрофического положения?
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10 час.
лина любимцева
Все МВД уже давно на мигрантские хлеба запало. Ага... будут они своих кормильцев депортировать... НЕ ДОЖДЕТЕСЬ!! У НАС ВООБЩЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ НЕ ВИДНО В ГОРОДЕ!! Ни ГАИ, ни полиции нет на улицах, ни патрулей нет. НИ-КО-ГО!! Видать, ходят в штатском, чтобы у людей не возникало к ним никаких вопросов, и чтобы никто их не беспокоил. Хотят - работают. А по больше части НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ!! Кто приказ?
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5 час.
лл
лина любимцева
И СЕЙЧАС ничего не изменилось. Как мигранты бесконтрольно заезжали в Россию, так и продолжают заезжать... А кто из них кто... отсюда и самолеты с людьми поражаются над территориями, куда дроны с Украины не долетят, как ни старайся...
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5 час.
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