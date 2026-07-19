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Титов о пенальти «Спартаку» в Суперкубке: «Это «Зенит». Мяч попал в руку через рикошет, но сомнений не было, что пойдут смотреть. Знаем, сколько пенальти они пробили в чемпионате»

Бывший полузащитник « Спартака » Егор Титов прокомментировал назначение пенальти в матче за Olimpbet Суперкубок России между « Зенитом » и «Спартаком» (1:1, пен.

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