Более 120 человек претендуют на места в Народном собрании Гагаузии

В трёх избирательных округах Гагаузии зарегистрировано 122 обращения от желающих баллотироваться в Народное собрание, приём документов завершится 6 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Досмотр, проверка...
- ВД Цены на курицу ид...
- МВД России раскры...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым