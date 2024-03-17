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Медведев стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев стал финалистом турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев победил Томми Пола и пробился в финал турнира в Индиан-Уэллсе. Ранним утром 17 марта в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) завершился полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-1000 в мужском одиночном разряде, в котором Даниил Медведев встречался с Томми Полом.

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