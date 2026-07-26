Йемен: ранним утром вспыхнули столкновения между силами хуситов и боевиками из поддерживаемого Саудовской Аравией племени Аль-Джуайд на контрольно-пропускном пункте в Аль-Ятаме, провинция Аль-Джавф; Сообщается, что саудовские истребители действовали над провинциями Аль-Джауф и Саада.