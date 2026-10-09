Something's definitely up with Liv at the start of the new season. Read our recap, and weigh in with your thoughts!Something's definitely up with Liv at the start of the new season.
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