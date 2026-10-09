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Law & Order: SVU Season 28 Premiere Recap: Has Burnout Finally Come For Olivia Benson? — Plus, Grade It!

Law & Order: SVU Season 28 Premiere Recap: Has Burnout Finally Come For Olivia Benson? — Plus, Grade It!

Something's definitely up with Liv at the start of the new season. Read our recap, and weigh in with your thoughts!Something's definitely up with Liv at the start of the new season.

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