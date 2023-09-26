Le Monde: Саудовская Аравия отворачивается от США в сторону России и Китая
Саудовская Аравия перестала подчиняться давлению США по вопросам добычи нефти и обратила свое внимание на Восток - Россию и Китай.
Комментарии
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Это очень большая победа нового блока над западным миром!!! И этот процесс будет только усиливаться по мере поражения Украины от России, отрывая от Запада все больше стран и народов... В этом и проявляется мировой, революционный характер, изменений в мировой расстановке сил. Как здесь не восторгаться этим временем!!!
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