Жесткое ДТП в Макеевке. Джип с рейсовым автобусом. Люди вылазили через люк. Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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Жесткое ДТП в Макеевке. Джип с рейсовым автобусом. Люди вылазили через люк. Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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