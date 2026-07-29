В Таджикистане каждая семья должна запасти продукты на 2 года вперёд. Такое поручение дал Эмомали Рахмон, объяснив его нестабильной ситуацией в мире и необходимостью заранее подготовиться к возможным экономическим потрясениям.
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