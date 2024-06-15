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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль поставил Рамоса, Касильяса и Модрича на первые три места в рейтинге лучших футболистов в истории Евро. 10 фамилий выбирал не игрок «Барсы»

Вингер «Барселоны» составил топ-10 игроков в истории Евро вслепую в рамках популярного в социальных сетях тренда, когда пользователи присваивают позицию, не зная, какой игрок идет следующим.

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