В Омске фтизиатры нашли новый способ диагностики туберкулеза

Сотрудники Областного клинического противотуберкулезного диспансера получили патент на более быстрый способ выявления генотипа микобактерии туберкулеза, об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения Омской области.
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