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"Ъ": в Вологодской области развился рынок продажи алкоголя с рук

"Ъ": в Вологодской области развился рынок продажи алкоголя с рук

В Вологодской области образовался стихийный черный рынок алкоголя, пишет газета "Коммерсантъ". Как пишет газета, это произошло на фоне введения по инициативе губернатора Георгия Филимонова ограничения времени продажи алкоголя.

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