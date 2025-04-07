"Ъ": в Вологодской области развился рынок продажи алкоголя с рук

В Вологодской области образовался стихийный черный рынок алкоголя, пишет газета "Коммерсантъ". Как пишет газета, это произошло на фоне введения по инициативе губернатора Георгия Филимонова ограничения времени продажи алкоголя.
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