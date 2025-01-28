🇺🇦Украинский медик демонстрирует свой эвакуационный транспорт, который весь в крови от перевозки большого числа раненых и убитых солдат ВСУ💀 #Украина #ВСУ #Трехсотые #Эвакуация.
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🇺🇦Украинский медик демонстрирует свой эвакуационный транспорт, который весь в крови от перевозки большого числа раненых и убитых солдат ВСУ💀 #Украина #ВСУ #Трехсотые #Эвакуация.
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