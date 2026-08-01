Миграционный кризис в Сеуте: число погибших достигло 67 человек

В результате массового прорыва мигрантов из Марокко в испанскую Сеуту погибло 67 человек. Испания усиливает защиту границ, Италия приостановила действие Шенгенского соглашения, а Франция направила дополнительные силы на границу.
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