Нижегородских школьников приглашают присоединиться к всероссийской акции «Семейные традиции»

С 29 марта по 14 апреля 2024 года в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет всероссийская акция «Семейные традиции», приуроченная к Году семьи и направленная на популяризацию традиций народов России.
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