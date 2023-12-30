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34 очка и 16 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Кливленд»

34 очка и 16 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Кливленд»

В матче между командами в пятницу греческий форвард «Бакс» набрал 34 очка, 16 подборов, 5 передач и 1 перехват.

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